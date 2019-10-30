عمّان 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسأعلن البنك المركزي الأردني اليوم تخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة بواقع 25 نقطة أساس ابتداءً من يوم غد.وأرجع البنك في بيان صحفي القرار تماشياً مع تطورات أسعار الفائدة في الأسواق العالمية والإقليمية وفي ظل الاتجاهات الإيجابية التي يشهدها ميزان المدفوعات الأردني ، خاصة الصادرات الوطنية والدخل السياحي ، واستمرار تدفق حوالات العاملين ما انعكس إيجابياً على الاحتياطيات الأجنبية.وأضاف البيان أن القرار يأتي بهدف تعزيز نمو الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية وتحفيز الإنفاق المحلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري، بما ينعكس إيجابياً على النمو الاقتصادي.// انتهى //22:30ت م0341