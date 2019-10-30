الجزائر 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسافتتح وزير الاتصال الجزائري ووزير الثقافة بالنيابة حسّان رابحي اليوم معرض الجزائر الدولي للكتاب الذي يعقد دورته الرابعة والعشرين بالعاصمة الجزائرية تحت عنوان "المواطنة الفاعلة" بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الأستاذ عبد العزيز بن إبراهيم العميريني.وتشارك المملكة في هذا المعرض بجناح متميز يضُم عددًا من الجهات الحكومية والجامعات السعودية، إلى جانب مشاركة أكثر من ألف ناشر بمجموع 183 ألف عنوان من أربعين دولة عربية وأجنبية.ويُحتفى ضمن المعرض بالذكرى الخمسين للمهرجان الثقافي الأفريقي الذي احتضنت الجزائر دورته الأولى في 1969م .وتشهد الدورة اللقاءات الأوروبية المتوسطية الحادية عشرة التي ينظمها مكتب الاتحاد الأوروبي بالجزائر.// انتهى //22:30ت م0342