باريس 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسأدانت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي) اليوم العدوان التركي على شمال شرق سوريا، معربةً عن قلق دول الشمال إزاء العملية العسكرية التركية.ودعت الجمعية إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، مؤكدةً دعمها الثابت لحلفائها في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.وتبنت الجمعية هذا القرار بواقع 121 صوتا من أعضاء البرلمان الفرنسي.// انتهى //22:32ت م0343