الكويت 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسخفّض بنك الكويت المركزي سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية لينخفض من مستواه الحالي البالغ 3 في المئة إلى 75ر2 في المئة.ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل قوله: إن قرار مجلس إدارة البنك جاء في إطار جهود البنك للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي بما في ذلك حرص البنك على تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي غير التضخمي للقطاعات غير النفطية، موضحًا أن القرار يستهدف المحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية بوصفها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية التي تستهدف تعزيز الاستقرار النقدي.وذكر أن القرار جاء في إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية واتجاهاتها المتوقعة والمراجعة الدورية لمستجدات اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم بتخفيض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي.وأوضح أن قرار الفيدرالي الأمريكي تخفيض سعر الفائدة على الدولار للمرة الثالثة خلال هذا العام ترتب عليه اتساع هامش سعر الفائدة لصالح الدينار مقارنة بالدولار الأمريكي بما يسمح بتخفيض سعر الخصم مع بقاء هامش سعر الفائدة لصالح الدينار بالمستوى الذي يواصل تعزيز جاذبية الدينار وفي ذات الوقت تخفيض تكلفة الاقتراض بالدينار الكويتي.// انتهى //22:36ت م0344