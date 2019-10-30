وادي الدواسر 02 بيع الأول 1441هـ الموافق 30 أكتوبر 2019م واسدشّن محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك اليوم انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح الإنفلونزا لعام 1441هـ بمبنى المحافظة، بحضور مدير المستشفى المشرف العام على القطاع الصحي بالمحافظة الأخصائي ياسر بن عبدالله آل شملان والفريق الطبي.واستمع المحافظ خلال التدشين لشرح موجز عن خطة الحملة التي تستمر أربعة أشهر، وتستهدف فئات المجتمع وخاصة الممارسين الصحيين كافة، ومرضى الأمراض المزمنة والأطفال والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة الوراثية أو المكتسبة وكبار السن والنساء الحوامل للوقاية من الإنفلونزا.كما اطلع المحافظ على خطة الحملة التوعوية التي ستُنَفّذ في الشوارع والميادين بالتعاون مع بلدية المحافظة، وما يصاحبها من برامج توعوية صحية بالأسواق والحدائق تتزامن مع جاهزية الفِرَق الطبية؛ لتطعيم أكبر نسبة من الزوار والمراجعين والمرضى بالمراكز الصحية والدوائر الحكومية لتقليل فرص ونِسَب الإصابة وانتقال العدوى بالمجتمع.وأوضح المشرف العام على الحملة مديرُ إدارة القطاع الصحي الأخصائي أول حسن العشوان أن اللقاح متوفر بالمستشفى والمراكز الصحية للمواطنين والمقيمين مجانًا حيث يُعَد اللقاح الوسيلة الوحيدة للوقاية من 70- 90% من الإنفلونزا - بمشيئة الله - ؛ وهو ما يستوجب أخذه سنويًّا؛ مهيبًا بالجميع التعاون مع الفِرَق الميدانية؛ لإنجاح الحملة.// انتهى //22:42ت م0345