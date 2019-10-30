محايل 02 ربيع اول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسقام رئيس مركز تهامة وبللحمر وبللسمر التابع لمحافظة محايل يحي بن محمد العاصمي اليوم بجولة تفقدية للمشروعات البلدية والطرق والخدمية الجاري تنفيذها بعدد من القرى التابعة للمركز. ووقف " العاصمي " خلال الجولة على عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في مجالات صيانة عبّارات تصريف مياه الأمطار وتأهيل الطرق .وأكد العاصمي أن الجولة جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بتفقد القرى والمشروعات وتلمس احتياجات الأهالي، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كل سبل العيش الكريم للمواطن والمقيم بمختلف المناطق.// انتهى //23:43ت م0348