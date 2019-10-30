صامطة 2 ربيع أول 1441 الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسأقامت الكلية التقنية بمحافظة صامطة، ممثلة بقسم تقنية الحاسب الآلي، اليوم، ندوة بعنوان "كيف استخدم بوابة التدريب الإلكتروني"، بحضور وكيل شؤون المتدربين بالكلية المهندس علي بن حسين بشبش، وذلك بقاعة التدريب الرئيسية بالكلية.وهدفت الندوة التي قدمها المدرب المهندس يوسف مسرحي، إلى تعريف المدرب في الكلية بطريقة إنشاء الواجبات، ومخزن للأسئلة، وإنشاء الاختبارات، ومتابعة الدرجات، وإنشاء إعلان للمتدربين على بوابة التدريب بالكلية.// انتهى //23:47ت م0349