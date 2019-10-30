عدن 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسبحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اليوم مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية باليمن جنيد منير مستجدات عملية السلام واتفاق الرياض.وأشار الحضرمي - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - إلى حرص الحكومة على توحيد الصف الوطني، وحل الخلافات وإنهاء التمردات المسلحة في البلاد، مضيفًا أن "اتفاق الرياض يعد خطوة مهمة لتوحيد الصفوف لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني في اليمن والدفع بمشروع استعادة الدولة والحفاظ على الثوابت الوطنية.وثمّن وزير الخارجية اليمني جهود المملكة العربية السعودية التي كان لها الدور الأبرز في تعزيز دور الحكومة الشرعية وتصحيح المسار من أجل الاصطفاف ضد المشروع الحوثي الإيراني التوسعي في اليمن.// انتهى //23:50ت م0350