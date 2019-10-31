القاهرة 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسوقعت شركة "أكوا باور" اليوم اتفاقية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لشراء الطاقة لمشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بنظام (BOO) بقدرة 200 ميجاوات في كوم أمبو بأسوان ,بتكلفة حوالي200 مليون دولار, بحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي , ووزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور محمد شاكر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي وعدد من المسؤولين.وتقوم شركة أكوا باور بموجب الاتفاقية على استخدام تكنولوجيا bi final (ثنائية الوجه) التي يتم من خلالها تصنيع الخلايا الشمسية بما يسمح بامتصاص الضوء على كلا الجانبين، لتحقيق كفاءة أكبر وتحسين أداء الخلايا في فصل الشتاء، مع الالتزام بشراء نفس كمية الطاقة من التكنولوجيا المُقدمة بالعرض الأساسي باستخدام تكنولوجيا mono fichal (أحادية الوجه).وتأتي الاتفاقية في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء المصرية للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، والوصول بنسبة مساهمتها إلى نحو20% من إجمالي الطاقات المُولدة بحلول عام 2022، من بينها 67% بمشاركة القطاع الخاص، والنسبة المُتبقية من خلال المشروعات الحُكومية المُنفذة من خلال هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.// انتهى //01:14ت م0353