واشنطن 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة اليوم، للمرة الثالثة هذا العام، في خطوة تهدف إلى حماية الاقتصاد الأمريكي وتفادي الركود.وقرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية ليستهدف نطاق ما بين 1.50 و1.75 في المئة.وقال المركزي الأمريكي إنه سيراقب تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية في معرض تقييم المسار الملائم لسعر الفائدة المستهدف.// انتهى //01:28ت م0354