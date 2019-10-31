عام / الصحف السعودية
الخميس 1441/3/3 هـ الموافق 2019/10/31 م واس
الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
الملك يتلقى تحيات وتقدير الشيخ خليفة بن زايد
خادم الحرمين يبحث والرئيسان الكيني والنيجيري العلاقات الثنائية ويستقبل وزير خارجية الإمارات
خادم الحرمين يستعرض والرئيس جايير بولسونارو تطوير التعاون
تبادل أربع اتفاقيات تعاون بين حكومتي المملكة والبرازيل شملت الدفاع وتأشيرة الزيارة
ولي العهد يبحث مع رئيس النيجر أوجه التعاون
الأمير محمد بن سلمان يلتقي رئيس وزراء بوركينافاسو
الفيصل يناقش استراتيجيات هيئة تطوير مكة المكرمة
أمير مكة المكرمة يتوج الفائزين بجائزة عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي
أمير جازان يبحث تطوير وتعمير المناطق الجبلية
أمير الشرقية: الأتمتة تُيسر على المستفيدين وترفع الكفاءة
شوريون يطالبون بتفعيل دمج بعض الأندية الرياضية ونظام للبيئة بالمدن الصناعية
رئيسا البرازيل وكينيا يغادران الرياض
العواد: المملكة ملتزمة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية
100 متحدث وخبير في منتدى أسبار الدولي
تصنيف 28 كياناً وشخصية داعمة للحرس الثوري و«حزب الله»
علماء ودعاة اليمن يشيدون بدور المملكة: بلادنا في أيدٍ أمينة
واشنطن تتهم انقرة بالابادة و تفرض عقوبات جديدة
«مذبحة الأرمن».. قنبلة جديدة في طريق أردوغان
المعلمي: الإرهاب لا يرتبط بدين أو لون وإنما آفة عامة ينبغي محاربتها
قائد الأسطول الأميركي الخامس: ما حصل من هجمات على السعودية لا يمكن قبوله
قلق بريطاني من العنف ضد متظاهري العراق
فتح الطرقات في لبنان والمحتجون ينتظرون "الخطوة التالية"
أردوغان مهدداً بغزو جديد: انسحاب الأكراد لم يكتمل
توافق فلسطيني على إجراء الانتخابات الرئاسية
مصرع ضابط يمني وجرح آخرين في مأرب.. وغارة تردي عدد من الحوثيين بحجة
// يتبع //
06:02ت م
0003