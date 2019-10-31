الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الملك يتلقى تحيات وتقدير الشيخ خليفة بن زايدخادم الحرمين يبحث والرئيسان الكيني والنيجيري العلاقات الثنائية ويستقبل وزير خارجية الإماراتخادم الحرمين يستعرض والرئيس جايير بولسونارو تطوير التعاونتبادل أربع اتفاقيات تعاون بين حكومتي المملكة والبرازيل شملت الدفاع وتأشيرة الزيارةولي العهد يبحث مع رئيس النيجر أوجه التعاونالأمير محمد بن سلمان يلتقي رئيس وزراء بوركينافاسوالفيصل يناقش استراتيجيات هيئة تطوير مكة المكرمةأمير مكة المكرمة يتوج الفائزين بجائزة عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربيأمير جازان يبحث تطوير وتعمير المناطق الجبليةأمير الشرقية: الأتمتة تُيسر على المستفيدين وترفع الكفاءةشوريون يطالبون بتفعيل دمج بعض الأندية الرياضية ونظام للبيئة بالمدن الصناعيةرئيسا البرازيل وكينيا يغادران الرياضالعواد: المملكة ملتزمة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية100 متحدث وخبير في منتدى أسبار الدوليتصنيف 28 كياناً وشخصية داعمة للحرس الثوري و«حزب الله»علماء ودعاة اليمن يشيدون بدور المملكة: بلادنا في أيدٍ أمينةواشنطن تتهم انقرة بالابادة و تفرض عقوبات جديدة«مذبحة الأرمن».. قنبلة جديدة في طريق أردوغانالمعلمي: الإرهاب لا يرتبط بدين أو لون وإنما آفة عامة ينبغي محاربتهاقائد الأسطول الأميركي الخامس: ما حصل من هجمات على السعودية لا يمكن قبولهقلق بريطاني من العنف ضد متظاهري العراقفتح الطرقات في لبنان والمحتجون ينتظرون "الخطوة التالية"أردوغان مهدداً بغزو جديد: انسحاب الأكراد لم يكتملتوافق فلسطيني على إجراء الانتخابات الرئاسيةمصرع ضابط يمني وجرح آخرين في مأرب.. وغارة تردي عدد من الحوثيين بحجة// يتبع //06:02ت م0003