وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( ريادة المملكة في مجال الطاقة ): يتبين من الكلمة الضافية التي ألقاها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، خلال مشاركته في الدورة الثالثة بمبادرة مستقبل الاستثمار 2019 أن المملكة تقف على رأس الـدول في مجال الطاقة العالمية وفقا لما تنتجه من النفط، حيث يصل إلى 10 ملايين برميل يوميا وما تمتلكه من احتياطيات تبلغ حوالـي 257 مليار برميل، وهذا يعني أن المملكة واحدة من الدول العشر الكبرى المنتجة للطاقة فلديها من الغاز 9 آلاف مليار متر مكعب، وقد أهلها هذا المركز المتقدم لمناقشة مسيرة التطور ومشاركة العالم حيال مختلف الأفكار التي من شأنها الوصول إلى استدامة النمو الاقتصادي العالمي.وتابعت : ودور المملكة محوري وهام للتعاون مع كافة دول العالم لإنشاء إطار مستدام للنمو وتحقيق المزيد من الاستدامة المطلوبة في هيكل النظام الاقتصادي في الـعالـم، فهو أمر تطرحه المملكة للوصول إلى ترجمة هدف مفهوم الاقتصاد الدائري المنخفض الـكربون من أجل معالجة الانبعاثات الكربونية الـناتجة من جميع قطاعات الطاقة، ومن المعروف أن المملكة حريصة على معالجة تلك الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وتلك معالجة محكمة سوف تؤدي إلـى استعادة الـتوازن لـدورة الكربون بنفس الطريقة التي تحدث في الطبيعة، وهذا يعني أن المملكة تساهم مع دول العالم في معالجة تحديات التنمية المستدامة.وأكدت : وتبني هـذا النموذج الشمولي له أهمية قصوى فيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة، والعالم لا يمكن له أن يحقق التوازن بين المصادر والمصارف استنادا إلـى تلك المصادر إلا بمزيد من الدراسات التي تصب في روافد التخلص من الانبعاثات الكربونية مثل قطاع التدفئة والعمليات الصناعية وقطاع النقل، ولدى المملكة انطلاقا من مبدأ تلك الدراسات أكبر مصنع في العالم لاحتجاز الكربون وتخزينه واستخدامه، وتسعى المملكة مع كافة الـدول المنتجة للطاقة للتعاون المستمر والمثمر لإيجاد الحلول المناسبة في إطار النمو المستدام، وقد طرحت المملكة المفهوم الخاص بالاقتصاد الدائري المنخفض الكربون لتحقيق المزيد من الاستدامة.وختمت : وقد سعت المملكة في ذات الوقت إلى تحسين كفاءة الطاقة في الصناعة والإنشاءات والنقل، وطورت الخطط المتعلقة بإصلاح الأسعار وترشيد الاستهلاك من أجل ضمان استدامة النمو الاقتصادي، كما أنها تسعى دائما لإتاحة الفرص أمام العقول الشابة من المتخرجين للمساهمة في أعمال الطاقة المختلفة، والمملكة من جانب آخر وضعت كافة مواردها خلف الاقتصاد الدائر عن طريق الاستثمار بكثافة من أجل الوصول إلى حلول الطاقة الجديدة وكفاءة الطاقة لصالح العالم بأسره، وإزاء ذلك فإن المملكة قامت بإصلاح منظومة الطاقة وتطوير عدة برامج من أجل الوصول إلى مرحلة التكامل الاقتصادي المنشود.// يتبع //06:02ت م0005