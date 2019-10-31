وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( إرهاب الحرس الثوري وجماعة نصر الله ): تصنيف جديد أعلنته رئاسة أمن الدولة وشركاؤها من الدول السبع الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب، وضعت المزيد من الضوء على أسماء وشركات تمثل تهديداً وخطراً على أمن المنطقة لأنشطتها الإرهابية والتخريبية المثبتة بالوقائع والأدلة، وعلى رأسها الحرس الثوري الإيراني وحزب الله. هذا التصنيف المشترك بين أعضاء دول المركز وهي السعودية، والولايات المتحدة، والإمارات، والبحرين، وعمان، وقطر، والكويت، يؤكد مجدداً أن الكثير من الشركات الإيرانية تمثل غطاء لغرض توفير الدعم المالي لتنفيذ الأنشطة الإرهابية في المنطقة، وإشعال النزاعات ونشر الفوضى في جميع الدول المستهدفة.وواصلت : وبعث البيان رسالة واضحة بتوحد موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بعدم السماح لإيران بتصعيد أنشطتها الإرهابية الخبيثة في المنطقة، ويهدد إرهاب إيران وحزب الله أيضاً الاقتصاد العالمي، وهو ما يتطلب حزماً أكبر من جانب المجتمع الدولي تجاه هذا السلوك العدواني العابر للقارات، ولا أدل من ذلك استهداف المنشآت النفطية في السعودية أخيراً، وتكرار محاولات إثارة الفتنة والقيام بأعمال تخريبية في البلدان المجاورة لتحقيق مكاسب سياسية خبيثة على حساب سيادة الدول وأمنها.// يتبع //06:02ت م0006