مدريد 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسحقق فريق ريال مدريد فوزا ثمينا ضد ضيفه ليغانيس بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جرت على ملعب سانتياغو برنابيو أمس الأربعاء ضمن إطار الجولة 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.وبهذه النتيجة حصد ريال مدريد نقاط المباراة الثلاث رافعا رصيده الى 21 نقطة في المركز الثاني بالترتيب العام للمسابقة بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر برشلونة، فيما بقي رصيد ليغانيس عند خمس نقاط في ذيل الترتيب.وفي مباراة أخرى ضمن الجولة نفسها فاز أتلتيك بلباو على إسبانيول بثلاثة أهداف دون رد في ملعب سان ماميس ليرتفع رصيد الأول إلى 16 نقطة في المركز الثامن بالترتيب ويستقر رصيد الثاني عند ثماني نقاط في المركز 19 قبل الأخير.كما فاز ريال بيتيس على ضيفه سيلتا فيغو بهدفين لهدف في المباراة التي جرت على ملعب بينيتو بيامارين ليحتل الأول المركز 15 بالترتيب ويستقر الثاني في المركز 18 بالترتيب.// انتهى //06:18ت م0009