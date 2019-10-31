ليفربول 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسأحرز كيرتيس جونز ركلة ترجيح في ظهوره الأول بملعب أنفيلد ليقود ليفربول للفوز على أرسنال بعد انتهاء الوقت الأصلي المثير بالتعادل 5-5 ويبلغ دور الثمانية بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم أمس الأربعاء.وفي مباراة أخرى ضمن ذات البطولة، تأهل فريق مانشستر يونايتد، إلى الدور ربع النهائي، بعد فوزه على مضيفه تشيلسي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة الإنجليزية "لندن"، ضمن منافسات دور الـ16 للمسابقة.وأكمل بذلك مانشستر يونايتد دور الثمانية لبطولة كأس كاراباو، إلى جانب فرق مانشستر سيتي وإيفرتون وليستر سيتي وأكسفورد يونايتد وكولشيستر يونايتد وأستون فيلا وليفربول.// انتهى //06:25ت م0011