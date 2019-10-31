ياوندي 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون عبد الإله بن محمد الشعيبي يوم أمس مأدبة عشاء على شرف الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشارك في حملة مكافحة العمى و الأمراض المسببة له في الكاميرون، المقدمة من المركز بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية.‏وقد وصل الفريق الطبي التطوعي للعاصمة الكاميرونية ياوندي أمس الأربعاء.// انتهى //06:56ت م0014