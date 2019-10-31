المدينة المنورة 03 ربيع الأول 1441هـ الموافق 31 اكتوبر 2019م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة, تشمل رياحاً نشطة, وأتربة مثارة, وتدني في مدى الرؤية الأفقية على المدينة المنورة ومحافظات العلا, والمهد, وبدر, وينبع.وأفادت أن الحالة تبدأ - بمشيئة الله - من الساعة الثانية عشرة ظهراً, وتستمر حتى السادسة مساءً.// انتهى //09:03ت م0022