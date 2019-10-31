عام / تعليم جازان يطلق برنامج " مجتمع بلا أمية" لنزيلات السجن العام
الخميس 1441/3/3 هـ الموافق 2019/10/31 م واس
جيزان 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس
أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بإدارة تعليم الكبار أمس ، برنامج " مجتمع بلا أمية " بمقر سجن النساء بالإدارة العامة لإصلاحية جازان ، للأميات ممن لا يجدن القراءة والكتابة وليس لديهن أي مؤهل دراسي من سن 10 سنوات إلى 45 سنة, بحضور مديرة إدارة تعليم الكبار ساجدة الراجحي .
ويهدف البرنامج إلى تقليص حجم الأمية وتعزيز قيم التعلم المنبثقة من رؤية المملكة 2030 ، وتوفير فرص التعليم والتعلم بمخرجات ذات جودة عالية لجميع المراحل ، وتوعية نساء المجتمع وتثقيفهن وتفعيل دورهن ليصبحن فاعلات وقادرات على المشاركة في مشاريع البناء والتطوير .
وأبانت الراجحي ، أن برنامج " مجتمع بلا أمية" يسهم في القضاء على أمية القراءة والكتابة ممن لم يتمكن من الالتحاق بالمدارس الابتدائية سابقاً ، وتعليمهن منهج العقيدة الإسلامية الصحيحة والمبادئ الأساسية في الأمور الشرعية .
وأضافت أن الخطة الدراسية تتكون من (20) حصة أسبوعياً يتلقين خلالها المواد الدراسيّة في القرآن الكريم والتوحيد والفقه والقراءة والكتابة والرياضيات، إضافة إلى البرامج التوعويّة المختلفة.
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