جيزان 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بإدارة تعليم الكبار أمس ، برنامج " مجتمع بلا أمية " بمقر سجن النساء بالإدارة العامة لإصلاحية جازان ، للأميات ممن لا يجدن القراءة والكتابة وليس لديهن أي مؤهل دراسي من سن 10 سنوات إلى 45 سنة, بحضور مديرة إدارة تعليم الكبار ساجدة الراجحي .ويهدف البرنامج إلى تقليص حجم الأمية وتعزيز قيم التعلم المنبثقة من رؤية المملكة 2030 ، وتوفير فرص التعليم والتعلم بمخرجات ذات جودة عالية لجميع المراحل ، وتوعية نساء المجتمع وتثقيفهن وتفعيل دورهن ليصبحن فاعلات وقادرات على المشاركة في مشاريع البناء والتطوير .وأبانت الراجحي ، أن برنامج " مجتمع بلا أمية" يسهم في القضاء على أمية القراءة والكتابة ممن لم يتمكن من الالتحاق بالمدارس الابتدائية سابقاً ، وتعليمهن منهج العقيدة الإسلامية الصحيحة والمبادئ الأساسية في الأمور الشرعية .وأضافت أن الخطة الدراسية تتكون من (20) حصة أسبوعياً يتلقين خلالها المواد الدراسيّة في القرآن الكريم والتوحيد والفقه والقراءة والكتابة والرياضيات، إضافة إلى البرامج التوعويّة المختلفة.// انتهى //09:37ت م0024