الجزائر 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على الذكرى الـ65 لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية من الاستعمار الفرنسي في الأول من نوفمبر 1954، مبرزة مختلف المحطات التي مرت بها إلى غاية تحقيق الاستقلال في 5 يوليو 1962.ونقلت تأكيد نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أمس على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد يوم 12 ديسمبر المقبل.وأخبرت عن إعلان تيار المستقبل اللبناني بقيادة سعد الحريري استعداده تشكيل حكومة جديدة شرط أن تضم تكنوقراط قادرين على تنفيذ الاصلاحات، مشيرة إلى أن الجيش اللبناني والمحتجين فتحوا الطرق التي قطعت منذ 17 اكتوبر في العاصمة بيروت لتعود حركة السير إلى طبيعتها.// انتهى //09:56ت م0025