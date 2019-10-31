جيزان 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسسلمت جمعية الريان الخيرية بمركز وادي جازان أمس ، سبع وحدات سكنية لمستفيديها ، ضمن مشروع " الحياة الكريمة ".وأوضح رئيس مجلس الجمعية محمد حصيبي ، لدى تسليمه الوحدات للمستفيدين ، أن الجمعية تواصل تسليم الوحدات للمستحقين من المستفيدين من خدمات الجمعية لضمان حياة كريمة لهم ، معرباً عن شكره للقيادة الرشيدة على ما توليه من اهتمام ورعاية لهذه الفئات المحتاجة .وأشار إلى أن هذه الدفعة تأتي امتداداً لما بدأته الجمعية في توفير حياة كريمة لأبناء الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية من أسر الأيتام والأرامل والأسر الفقيرة ، حيث بلغ عدد المساكن التي تم تسليمها الفترة الماضية أكثر من خمسين مسكناً .// انتهى //10:02ت م0026