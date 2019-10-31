اجتماعي / جمعية " الريان " الخيرية بوادي جازان تسلم وحدات سكنية جديدة لمستفيديها
الخميس 1441/3/3 هـ الموافق 2019/10/31 م واس
جيزان 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس
سلمت جمعية الريان الخيرية بمركز وادي جازان أمس ، سبع وحدات سكنية لمستفيديها ، ضمن مشروع " الحياة الكريمة ".
وأوضح رئيس مجلس الجمعية محمد حصيبي ، لدى تسليمه الوحدات للمستفيدين ، أن الجمعية تواصل تسليم الوحدات للمستحقين من المستفيدين من خدمات الجمعية لضمان حياة كريمة لهم ، معرباً عن شكره للقيادة الرشيدة على ما توليه من اهتمام ورعاية لهذه الفئات المحتاجة .
وأشار إلى أن هذه الدفعة تأتي امتداداً لما بدأته الجمعية في توفير حياة كريمة لأبناء الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية من أسر الأيتام والأرامل والأسر الفقيرة ، حيث بلغ عدد المساكن التي تم تسليمها الفترة الماضية أكثر من خمسين مسكناً .
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