اجتماعي / مكتب الضمان النسوي بجازان ينفذ برنامجاً توعوياً عن " سرطان الثدي "
الخميس 1441/3/3 هـ الموافق 2019/10/31 م واس
جيزان 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس
نفذ مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بجازان أمس ، بالشراكة مع مؤسسة " متعافي الوقفية لسرطان الثدي " ، برنامج " أكتوبر الوردي " الخاص بالتوعية بسرطان الثدي .
وشارك في البرنامج ، عدد من المتطوعات والمتعافيات من السرطان ، حيث قدمن عبر مشاركاتهن نبذة تعريفية عن المرض وكيفية التغلب عليه واكتشافه مبكراً ، كما قدمن نبذة تعريفية عن المؤسسة.
وتخلل البرنامج العديد من الفقرات الخاصة بالتوعية بهذا المرض وتوزيع المنشورات والنصائح والارشادات وطرق اكتشافه مبكراً ، بالإضافة إلى تكريم القائمات على إنجاح البرنامج ، اللاتي تمنين للجميع السلامة والعافية .
يشار إلى أن البرنامج يأتي في إطار الحملة التي بدأتها وزارة الصحة بهدف تشجيع النساء من عمر 40 عاماً فما فوق على الكشف المبكر لما له من أهمية ، وتزامناً مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي "الشهر الوردي " الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام .
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