جيزان 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسنفذ مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بجازان أمس ، بالشراكة مع مؤسسة " متعافي الوقفية لسرطان الثدي " ، برنامج " أكتوبر الوردي " الخاص بالتوعية بسرطان الثدي .وشارك في البرنامج ، عدد من المتطوعات والمتعافيات من السرطان ، حيث قدمن عبر مشاركاتهن نبذة تعريفية عن المرض وكيفية التغلب عليه واكتشافه مبكراً ، كما قدمن نبذة تعريفية عن المؤسسة.وتخلل البرنامج العديد من الفقرات الخاصة بالتوعية بهذا المرض وتوزيع المنشورات والنصائح والارشادات وطرق اكتشافه مبكراً ، بالإضافة إلى تكريم القائمات على إنجاح البرنامج ، اللاتي تمنين للجميع السلامة والعافية .يشار إلى أن البرنامج يأتي في إطار الحملة التي بدأتها وزارة الصحة بهدف تشجيع النساء من عمر 40 عاماً فما فوق على الكشف المبكر لما له من أهمية ، وتزامناً مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي "الشهر الوردي " الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام .// انتهى //10:51ت م0038