الخرطوم 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم،على بدء وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي أمس زيارة رسمية للسودان ، بغرض مواصلة الحوار مع الحكومة ودعمها في عملية السلام .وأشارت الصحف إلى مقتل عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية وجرح آخرون أمس، بغارات جوية للتحالف العربي على تحركات للميليشيات في محافظتي صعدة وحجة شمال اليمن.ونقلت عن لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أمس، أن معظم الفصائل أبدت موافقتها على عدم ضرورة تزامن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية.وقالت إن المنظمة الدولية للهجرة أوقفت أمس أنشطة الفحص للكشف عن إصابات بمرض الإيبولا مؤقتاً، في خمسة مواقع نتيجة مقتل ثلاثة من العاملين في مجال المساعدات الإنسانيةالتابعين للأمم المتحدة، وذلك أثناء اشتباك بين جماعتين مسلحتين في جنوب السودان.وعرجت على دعوة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إيليوت إينجل، وعضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب مينيندز، إلى تمديد معاهدة تقليص الأسلحة النووية مع روسيا.// انتهى //10:51ت م0039