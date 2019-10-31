ملبورن 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسشارك قطاع التعدين بوزارة الصناعة والثروة المعدنية في مؤتمر ومعرض التعدين الدولي، الذي يقام في مدينة ملبورن بأستراليا من 29 إلى 31 أكتوبر 2019م.وشهد جناح قطاع التعدين في المعرض زيارة معالي وزير الثروة المعدنية الأسترالي ماثيو كانافان، حيث كان في استقباله وكيل الوزارة للتطوير والتعدين وتنمية الاستثمار المهندس صالح العقيلي.وكان لقطاع التعدين جناح مميز في المعرض المصاحب لمؤتمر التعدين الدولي، بمشاركة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية، والهيئة العامة للاستثمار، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، حيث يستعرض الجناح إستراتيجية التعدين ومبادرات ومشاريع القطاع الطموحة التي ستعمل على تطوير هذا القطاع وتأهيله ليسهم في احتياجات الصناعات والسوق الوطنية من الموارد المعدنية والإسهام في زيادة الناتج المحلي.// انتهى //10:54ت م0040