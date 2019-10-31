الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس‎أعلنت وزارة الصحة عن نتائج برنامج قياس تجربة المرضى، حيث بلغت نسبة رضا المريض عن خدمات الصحة 74.52%، خلال فترة الربع الثالث2019 م، مسجلة إرتفاعًا عن فترة الربع الثاني لعام 2019م التي بلغت نسبتها 73,11%وأبانت "الصحة" أنه تم خلال هذه الفترة إجراء 103,075 استبيانًا لتغطية جميع مناطق المملكة من خلال 15 رحلة علاجية تقدمها الوزارة، تشمل المستشفيات (العيادات الخارجية-التنويم -جراحات اليوم الواحد)، مراكز الرعاية الصحية الأولية، مراكز الإقلاع عن التدخين، المراكز المتخصصة للقلب، المراكز المتخصصة للكلى، المراكز المتخصصة للأورام، مراكز السكر التخصصية، الرعاية الصحية المنزلية، مراكز الأسنان التخصصية، مراكز التأهيل الطبي، مراكز فحص ما قبل الزواج، وبنوك الدم.‎وكانت "الصحة" قد أطلقت برنامجًا "قياس تجربة المريض" بهدف تمكين المستفيدين من المرضى وذويهم من المشاركة في تقييم الخدمات المقدمة لهم بعد كل زيارة للمنشآت الصحية، إذ تقوم فكرة البرنامج على إجراء استبيانات مصممة لكل رحلة على حدة في المنشأة الصحية، بهدف رصد تقييم المريض لزيارته وقياس مدى الرضا عن الخدمات المقدمة له.‎ويعمل البرنامج وفق آليات علمية عالمية في منهجيات قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية، عن طريق طرف ثالث بما يضمن حيادية النتائج ومصداقيتها، ويتم مقارنة نتائجها بمثيلاتها إقليميًا وعالميًا، مما سيتيح بشكل أكبر مواكبة التقدم في الخدمات الصحية المرتكزة على المريض واحتياجاته، بما ينعكس على حصولهم على أفضل الخدمات الصحية وفق أرقى المعايير.‎وفي نفس الوقت يتم دعم هذا البرنامج من خلال المختصين في "الصحة" وبالتعاون مع أصحاب العلاقة لمعرفة وكشف جوانب الضعف في الخدمات الصحية المقدمة في مختلف المنشآت الصحية، والعمل على دراستها ووضع الآليات لتحسينها وتطويرها بشكل مستمر.‎وستستمر "الصحة" في نشر نتائج البرنامج بشفافية بشكل دوري على وسائل التواصل المختلفة.// انتهى //10:55ت م0041