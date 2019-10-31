سكاكا 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة النشاط الطلابي "بنات" مساء أمس برنامج جلوب البيئي، بتحقيق فعلي للأهداف المرجوة منه في تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطالبات، وتطوير المهارات العلمية والبيئية والبحثية في حل المشكلات وصقل المهارات الطلابية في استخدام مصادر المعلومات الحديثة للتكنولوجيا وتوظيفها بما يخدم البيئة.وأوضحت مشرفة النشاط الطلابي بوزارة التعليم صالحة بنت حمود أل بدوي أن البرنامج عبر فعالياته وأنشطته حقق الأهداف بنسبة عظيمة في بناء قدرات المعلمات والطالبات في تعزيز النواحي العلمية المختلفة وتزويد الطالبات بالحقائق والبيانات المرتبطة بعلوم البيئة المختلفة، وتحقيق التعاون العلمي مع العلماء والطالبات في أنحاء العالم وتطبيق استراتيجيات التعلم عن بعد.من جانبها، بينت مديرة إدارة النشاط الطلابي "بنات" بالجوف نورة بنت محمد المسباح أنه تم تنظيم الفعاليات والورش بما يناسب الدراسات البحثية لجلوب البيئي والعمل من خلال بروتكولات البرنامج وتطبيق الأبحاث عملياً .يذكر أن البرنامج الذي انطلقت فعالياته يوم الاثنين الماضي استهدف 111 طالبة ومنسقة تطبيقات وأبحاث برنامج جلوب البيئي من 23 إدارة تعليمية بالمملكة.//انتهى//11:00ت م0043