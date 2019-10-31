طرابلس 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق30 اكتوبر 2019 م واستمكنت قوات خفر السواحل الليبية ، الليلة الماضية، من إنقاذ 200 مهاجر غير شرعي، كانوا على متن مركبين خشبيين.وقال الناطق باسم القوات البحرية، العميد أيوب قاسم في تصريحات صحفية اليوم، "إن زورق تابع للتشكيل الأول لحرس السواحل/طرابلس، أبحر في مهمة بحث وإنقاذ، فجر أمس، بناء على نداء استغاثة من قوارب هجرة غير شرعية، مشيرا إلى أنه جرى إنقاذ مركبين خشبيين أحدهما كبير والأخر صغير عليهما 200 مهاجر غير شرعي، من بينهم 7 نساء و3 أطفال".وأضاف قاسم، أنه عثر على القارب الأول شمال غرب بوكماش، والقارب الثاني شمال شرق مليتة، مشيراً إلى أن المركب الخشبي الكبير كان على متنه نحو 200 مهاجر غير شرعي، والمركب الخشبي الصغير على متنه نحو 15 مهاجرا غير شرعيا.// انتهى //11:03ت م0044