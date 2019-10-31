الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسزارت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خلال شهر صفر من العام الهجري الحالي 1441 هـ, أكثر من 60 موقعًا نسائيًا على مستوى الخدمات المتنقلة المقدمة للمستفيدات في مدن ومحافظات المملكة، ضمن حملة (هويتي انتمائي) والتي تهدف الى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن في القطاعات الحكومية والخاصة ، والمحافظات والقرى والمراكز ، والمدارس والجامعات بجميع مناطق المملكة.وبلغت اجمالي عدد زيارات الوحدة المتنقلة للقطاعات النسائية الحكومية والخاصة ب( 33 ) زيارة , وزيارات المدارس ب( 16 ) زيارة , فيما بلغت عدد الزيارات للمحافظات والقرى والمراكز ب( 12 ) زيارة.وتعكس أرقام الاحصائية حجم العمل والإنتاجية العالية التي يقدمها منسوبو الأحوال المدنية في جميع مناطق المملكة، واستمرار تظافر الجهود والتنسيق المثمر بين الجهات ذات الاختصاص.وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".الجدير بالذكر أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتساهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.// انتهى //11:06ت م0045