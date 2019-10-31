نجران 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واساختتمت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بشطر الطالبات بجامعة نجران اليوم، برنامج تدريب عضوات هيئة التدريس على نظام "البلاك بورد" المستوى الأساسي، وذلك في عددٍ من كليات الجامعة.وبيّنت وكيلة عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتورة سمر الحربي، أن البرنامج الذي استهدف 95 عضوة من عضوات هيئة التدريس، هدف إلى تمكينهن من التعرف على مفهوم نظام التعلم الإلكتروني الذي يتيح إمكانية ممارسة عملية التعلم عن بُعد، وتحسين العملية التعليمية بالجامعة.وأفادت أن البرنامج تناول على مدى أربعة أيام، التعريف بمكونات الصفحة الرئيسية، وتحديث البريد الإلكتروني وتغيير كلمة المرور، وكذلك رفع المقررات الإلكترونية باستخدام أدوات متعددة، إلى جانب إضافة رابط إلكتروني، والإعلانات، والفصول الافتراضية، والعديد من مكونات نظام البلاك بورد.//انتهى//11:11ت م0046