إسلام آباد 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم سماح رئيس الوزراء عمران خان للمسيرة الاحتجاجية بدخول إسلام آباد لممارسة حقها الديمقراطي بالتظاهر.وأشارت إلى استعانة الحكومة بقوات الجيش والقوات شبه العسكرية لتعزيز الحماية الأمنية في إسلام آباد خلال احتجاج المعارضة.وتطرقت إلى استمرار القوات الهندية في قصف المناطق الحدودية الباكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.ولفتت الانتباه إلى نجاح الحكومة الباكستانية في إنهاء إضراب التجار بعد عقدها مفاوضات ناجحة من اتحاد التجار حول الضرائب الجديدة التي تم فرضها في ميزانية السنة المالية الجديدة.وتابعت الاستعدادات الجارية لفتح معبر "كرتابور" الحدودي بين باكستان والهند رغم توتر العلاقات العسكرية بين البلدين.إقليمياً تابعت صحف باكستان تطورات الوضع في لبنان ودعوة الأمم المتحدة إلى تجنب اللجوء إلى العنف والبحث عن حل سياسي في البلد الذي يشهد احتجاجات منذ أسبوعين.وعرجت على قلق المجتمع الدولي إزاء استخدام العنف ضد المتظاهرين في العراق من قبل القوات العراقية.وتناقلت أنباء استعداد الأحزاب السياسية في بريطانيا لخوض ثالث انتخابات تعقد في البلاد في أقل من خمس سنوات.كما تابعت الجهود التي تبذلها باكستان والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية لإنجاح عملية السلام الأفغانية.// انتهى //11:32ت م0052