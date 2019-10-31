الباحة 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واستنظم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة "أكناف" غداً، برنامج ملتقى ألوان الحياة، وذلك بقصر النخيل بمحافظة العقيق.وأشار المدير العام على جمعية "أكناف" عادل بن جمعان الزهراني, أن الملتقى يأتي ضمن البرامج والأنشطة التي تنظمها الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "أكناف" بالمنطقة، حيث يبدأ الملتقى الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة التاسعة مساءً، يتخلله العديد من الفعاليات المنوعة، تشمل البرامج التدريبية والثقافية والترفيهية، بالإضافة إلى برامج تعليميه للأمهات يتضمن دورة فنون الطبخ, ودورة في بيتنا مراهق، إلى جانب تقديم العديد من الهدايا والجوائز للحضور .// انتهى //11:59ت م0066