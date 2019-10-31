أبها 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسبدأت أمانة منطقة عسير ممثلة في بلدية خميس مشيط في إعادة تأهيل "طريق الستين" بمحافظة خميس مشيط.وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أنه تم تشكيل لجنة عاجلة للوقوف على صيانة الطريق الذي حدث فيه هبوط في عدة مواقع بسبب مرور الناقلات الكبيرة، إضافة إلى وجود مطبات صناعية كثيرة تؤثر في حركة المرور إلى الأحياء والمرافق العامة و المدارس .وأشار الحميدي إلى أن اللجنة الفنية التي وقفت على الطريق, أوصت بدراسة تحويل مسار مركبات النقل الكبيرة إضافة إلى سرعة استكمال الأعمال البلدية القائمة حاليا لصيانة الطريق و عمل ما يلزم لتسهيل الحركة المرورية .// انتهى //12:41ت م0069