سكاكا 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسأعلنت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث، شروط وضوابط ترشيح الراغبين في الإيفاد للدراسة في الداخل للعام الدراسي 1441هـ وطلبات التمديد للإيفاد للفصل الثاني.وأوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث "بنين" محمد بن عوض الصلهام أن طلبات الإيفاد ترفع من خلال الخدمة الذاتية في برنامج فارس بعد اعتمادها من الرئيس المباشر.ودعا الصلهام المتقدمين إلى تحميل النماذج الخاصة المعتمدة والتمديد للإيفاد، في الموقع الإلكتروني للإدارة على الرابط: https://cutt.us/RBvOw وتسلم الطلبات مناولة لإدارة التدريب والابتعاث - مركز التدريب شمال سكاكا للبنين وإدارة التدريب والابتعاث للبنات بمبنى الإدارة رقم 4، وسيتم اقفال استقبال الطلبات يوم الأحد الموافق 27/3/1441هـ ، وسيتم اجراء المقابلات يومي الاثنين والثلاثاء 28-29/3/1441هـ ، للبنين مركز التدريب شمال سكاكا والبنات إدارة التدريب والابتعاث للبنات بمبنى الإدارة رقم 4 .// انتهى //12:41ت م0070