بغداد 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم، على التظاهرات التي تشهدها البلاد, والتي دخلت يومها السابع, مبرزةً التقارير التي تحدثت عن سقوط مئة قتيل ومئات الجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية خلال الشهر الحالي.واستعرضت الأراء المختلفة بشأن مستقبل حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، واحتمالات استقالتها في ضوء التطورات المتلاحقة التي يشهدها العراق وتصاعد التظاهرات المطالبة بالإصلاحات، مشيرة في هذا المجال إلى احتمال استجواب رئيس الوزراء في مجلس النواب بشأن موقف الحكومة من هذه التطورات, وكذلك بشأن ماوصف بالتلكؤ في تنفيذ برنامجها الحكومي رغم مرور عام كامل على تشكيلها.وعرجت على أن إقالة رئيس الوزراء تكون بالأغلبية ‏المطلقة لعدد النواب، تتحول بعدها حكومته حكومة تصريف أعمال ‏لمدة 30 يومًا لحين تكليف رئيس الجمهورية شخص آخر بتشكيل الحكومة.‏وتطرقت الصحف العراقية إلى الجلسة التي من المقرر أن يعقدها مجلس النواب اليوم لاستكمال قراءة مشاريع القوانين المعروضة عليها من الحكومة.// انتهى //12:46ت م0071