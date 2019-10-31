لندن 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسصعدت أسعار النفط اليوم في الوقت الذي يأمل فيه المستثمرون بتقديم الصين المزيد من الحوافز الاقتصادية بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات، وتعافت الأسعار جزئيا من خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة بعد ارتفاع أكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية.وبحلول الساعة 0747 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا أو 0.6 % إلى 61 دولارا للبرميل.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.5 % إلى 55.36 دولار للبرميل بعد انخفاضها 0.9 %في الجلسة السابقة.// انتهى //12:53ت م0073