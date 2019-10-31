الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واساستقبل معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري اليوم, معالي وزير التعليم بجمهورية النيجر الدكتور سادسو ياهوذ والوفد المرافق له، بحضور عدد من مسؤولي الجامعة.ورحب معالي الدكتور العامري بالضيف في رحاب الجامعة، موكداً على العلاقة الوثيقة بين البلدين وحرص المملكة على توثيق العلاقات بين الشعبين والحكومتين .وتم خلال اللقاء تبادل الحديث حول التعليم الجامعي وسبل التعاون، كما عُقد بعد الاستقبال اجتماع نوقش فيه أوجه التعاون في مجال التعليم بين الجامعة ووزارة التعليم بجمهورية النيجر وفق الخطط وبرامج التطوير بين البلدين.من جانبه شكر وزير التعليم بجمهورية النيجر معالي مدير الجامعة على حسن الاستقبال ونقل شكر بلده لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على تعزيز سبل التعاون المشتركة بين البلدين، مشيداً بجهود جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية.وفي ختام اللقاء التقى وزير التعليم بجمهورية النيجر, بطلاب المنح من جمهورية النيجر، بعد ذلك قام بجولة يرافقه معالي مدير الجامعة على كلية الشريعة وعدد من مرافق الجامعة.// انتهى //13:01ت م0075