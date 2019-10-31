أبها 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسانهت جامعة الملك خالد خلال هذا الأسبوع مشاركتها في أعمال التنقيب بموقع "جُرش" الأثري ، وذلك بعد أن شارك عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة في موسم التنقيب الحالي تفعيلا لبنود مذكرة التعاون بين الجامعة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.وأكد المشرف على فريق الجامعة بموقع "جُرش" الدكتور علي بن عبدالله مرزوق حرص الجامعة على مشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب في مثل هذه الأعمال الميدانية مع فريق هيئة السياحة للوقوف على طرق وآليات التنقيب، والرفع المساحي الأثري، وطرق تسجيل المعثورات واللقى السطحية في المواقع التاريخية والأثرية، مشيرا إلى أن هذه المشاركة تعد الخامسة، حيث شارك الفريق بفعالية في أعمال التنقيب الأثري ابتداءً من الموسم السابع حتى الموسم الثاني عشر الحالي الذي كشف النقاب عن بعض المعثورات المهمة.يذكر أن موقع جرش الأثري يضم آثارًا تاريخية تعود إلى فترات قديمة وإسلامية متعاقبة، فيما يعمل فريق التنقيب على اكتشاف هذه الآثار والحصول عليها لنقلها إلى متحف عسير الأثري بعد الانتهاء من تجهيزه ليشكل بذلك عامل جذب سياحي للمملكة بشكل عام ومنطقة عسير بشكل خاص للتعريف بتراثها وآثارها التي تمتد إلى آلاف السنين للسياح والزائرين.// انتهى //13:04ت م0078