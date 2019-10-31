الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسنظمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع لجنة تقنية المعلومات والاتصالات بغرفة الرياض محاضرةً بعنوان "بناء القدرات الوطنية للأفراد والشركات" قدمها الرئيس التنفيذي للمجلس الاستشاري العالمي لأمن وتقنية المعلومات (CREST) آيان جلوفر، بهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في مجال أمن المعلومات.واستعرض آيان جلوفر، خلال المحاضرة، عددًا من المحاور المتعلقة بأمن المعلومات والتوجهات والممارسات العالمية فيه، بالإضافة إلى أبرز أهداف المنظمة وأنشطتها في بناء خبرات أمن المعلومات لدى الأفراد والمؤسسات.وتأتي المحاضرة في إطار سعي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للتعاون مع المنظمات العالمية، وتبادل الخبرات والمعارف معها، لكل ما فيه مصلحة تنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة وتطوير مخرجاته، وتعزيز فرص الاستثمار العالمي فيه.يُذكر أن منظمة المجلس الاستشاري العالمي لأمن وتقنية المعلومات (CREST) إحدى المنظمات الغير ربحية التي تقدم اعتمادات وشهادات معترف بها دوليًا في عدد من الكفاءات المتعلقة بأمن المعلومات، ومنها الكشف عن الاختراقات، والاستجابة للحوادث والتهديدات السيبرانية.// انتهى //14:27ت م0099