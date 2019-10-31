الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسيقيم نادي الفروسية غداً حفل سباقه الـ23 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1440/1441هـ (2019 /2020م) بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمنطقة الرياض على ‎مساهمة وهدية نادي الفروسية ( جائزة مالية )وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن السباق يتكون من 10 أشواط وخصص الشوط السادس على جائزة النادي التقديرية والشوط التاسع على مساهمة النادي "جائزة مالية", فيما سيكون الشوط العاشر على هدية النادي "جائز مالية"للخيل المستوردة, متمنياً التوفيق للجميع.// انتهى //14:31ت م0100