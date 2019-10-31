أبها 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واستنظم جامعة الملك خالد بالشراكة مع مركز عسير العلمي خلال الفترة من (7 إلى 9 نوفمبر المقبل ، فعالية " STEM JAM "وذلك لجمع المهتمين والمتخصصين في مجال تطوير الألعاب الإلكترونية وفق منهجية STEM العلمية بواقع 20 ساعة تنافسية لمطوري الألعاب، و3 ساعات تعريفية عن منهجية STEM العلمية.وتتضمن الفعالية 4 مجالات هي مجال تبسيط العلوم وفق منهجية STEM ويهتم بتبسيط حل المسائل الحسابية أو فهم القوانين العلمية، ومجال تنمية الخيال والتفكير الإبداعي ويهتم باستخدام الواقع الافتراضي VR أو الواقع المعزز ARفي مجال الفضاء والطيران، وربط القوانين الفيزيائية بالطبيعة، ومجال حل المشكلات ويهتم بتوظيف مهارات القرن 21 في المجالات المختلفة مثل التصميم الهندسي في الرياضيات، وشرح لغات البرمجة، وربط الفنون بمجالات العلوم، إضافة إلى مجال رفع الوعي بمنهجيةSTEM في المجتمع وتوظيف الألعاب الإلكترونية في نشر ثقافة STEM .ودعت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالجامعة الراغبين والمهتمين بتطوير الألعاب الإلكترونية للتسجيل في الفعالية من خلال الرابط: https://forms.kku.edu.sa/ar/994// انتهى //14:31ت م0101