مكة المكرمة 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسافتتحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة تعليم الكبار اليوم برنامج " مجتمع بلا أمية" بمقر سجن النساء بالإدارة العامة لإصلاحية جازان الذي استهدف الأميات ممن لا يجدن القراءة والكتابة وليس لديهن أي مؤهل دراسي ، بحضور مديرة إدارة تعليم الكبار ساجدة الراجحي.وأوضحت مديرة إدارة تعليم الكبار أن البرنامج يهدف إلى تقليص حجم الأمية وتعزيز قيم التعلم المنبثقة من رؤية المملكة 2030, وتوفير فرص التعليم والتعلم بمخرجات ذات جودة عالية لجميع المراحل علاوة على توعية نساء المجتمع وتثقيفهن وتفعيل دورهن ليصبحن فاعلات وقادرات على المشاركة في مشروعات البناء والتطوير .وأكدت الراجحي أن البرنامج يسهم في القضاء على أمية القراءة والكتابة ممن لم يتمكن من الالتحاق بالمدارس الابتدائية سابقاً ,وتعليمهن منهج العقيدة الإسلامية الصحيحة والمبادئ الأساسية في الأمور الشرعية ، لافتة الانتباه إلى أن الخطة الدراسية تتكون من (20) حصة أسبوعية يتلقين خلالها المواد الدراسيّة في القرآن الكريم والتوحيد والفقه والقراءة والكتابة والرياضيات، إضافة إلى البرامج التوعويّة المختلفة .// انتهى //14:34ت م0102