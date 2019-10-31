الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسيقيم نادي الفروسية بعد غدٍ السبت حفل سباقه الـ24 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1440/1441هـ (2019/2020م) بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمنطقة الرياض على كأس إمارة منطقة الرياض وكأسي وزارة التعليم للمعلم والطالب .وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن السباق يتكون من 10 أشواط وخصص الشوط الخامس على كأس إمارة منطقة نجران للأفراس "إنتاج" مفتوح الدرجات, والشوط السابع لكأس وزارة التعليم "الطالب" لخيل الإنتاج مفتوج الدرجات , والشوط الثامن لكأس الوزراة "المعلم"للأفراس "إنتاج" مفتوح الدرجات,متمنياً التوفيق للجميع.// انتهى //14:37ت م0106