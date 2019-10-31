سياسي / قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين بينهم نائب سابق من رام الله
الخميس 1441/3/3 هـ الموافق 2019/10/31 م واس
رام الله 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم، أربعة مواطنين فلسطينيين خلال اقتحامها مدينتي رام الله والبيرة وقريتي كفر نعمة وام صفا.
وأفادت مصادر محلية في رام الله بان قوات الاحتلال اعتقلت: النائب السابق خالدة جرار، والكاتب علي جرادات، بعد ان داهمت منزليهما في مدينة رام الله، والشاب عمار صباح من قرية أم صفا، والشاب ورد عبده من قرية كفر نعمة.
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14:38ت م
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