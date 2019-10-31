مكة المكرمة 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسبحث مدير معهد الحرم المكي الشريف صالح بن دخيل ربه السلمي مع عميد معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بجامعة أم القرى الدكتور حسن بخاري سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتطوير وحدة اللغة العربية للناطقين بغيرها في معهد الحرم إلى جانب التعرف على برامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.وقدم السلمي شكره لمعهد اللغة العربية بجامعة أم القرى، مؤكداً أن هذا التعاون سينعكس إيجاباً على تطوير مقررات وبرامج اللغة العربية بمعهد الحرم المكي الشريف.// انتهى //14:39ت م0108