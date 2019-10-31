أبها03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسبحث أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مع وفد من أهالي مركز" السرح" التابع لمحافظة النماص ، مطالب المواطنين في مجال تطوير الخدمات البلدية وزيادة الاعتمادات لمشروعات المركز.جاء ذلك خلال استقباله اليوم في مكتبه بالأمانة لعدد من مشائخ وأهالي "السرح"، الذي أشاروا إلى حاجتهم إلى دعم مشروعات السفلتة والإنارة لشوارع الأحياء وتدعيم خدمات النظافة .وأكد الحميدي أن هذه المطالب حق مشروع ومحل تقدير، مشيراً إلى أن هدف الأمانة وخططها الجاري تنفيذها تقوم على التنمية الشامله لجميع المحافظات والمراكز في منطقة عسير.// انتهى //14:44ت م0112