بيرث 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسوصل منتخب المملكة العربية السعودية للجودو أمس إلى مطار مدينة بيرث الأسترالية بولاية غرب أستراليا حيث كان في استقباله ممثلون لسفارة المملكة بأستراليا.وقد عبر رئيس البعثة الرياضية عن شكره وامتنانه لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم على حسن الاستقبال وتوفير كل سبل الراحة والدعم للمنتخب لتقديم نتائج إيجابية في هذه البطولة.مما يذكر أن المنتخب السعودي سيشارك في بطولة أستراليا الدولية (جراند بركس) 2019، التي ستقام في مدينة بيرث الأسترالية خلال الفترة من 1 الى 8 ربيع اول 1441هـ .// انتهى //15:41ت م0143