رام الله 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسشدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، على أهمية إجراء الانتخابات العامة؛ لأنها استحقاق وطني وقانوني لشعبنا، لا يحق لأي جهة منع إجرائها.وأكد عريقات، في تصريحات له اليوم، تمسك القيادة بإجراء الانتخابات بمدينة القدس المحتلة، مشيراً إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية أمام العالم في حال منعت من إجراء الانتخابات فيها.// انتهى //15:42ت م0144