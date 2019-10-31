طرابلس 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسالتقى سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند, نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو.وجرى خلال اللقاء مناقشة المساعدة الإنسانية وجهود التنمية لمعالجة تأثير الوضع الراهن على المجتمعات الضعيفة في ليبيا، حسب ما ذكرته السفارة الأمريكية.// انتهى //15:43ت م0145