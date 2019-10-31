الخرطوم 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسوقعت وزارة الزراعة السودانية بمقرها اليوم، ثلاث اتفاقيات مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) تستهدف ولايات دارفور والنيل الأزرق.وقع عن السودان وزير الزراعة المهندس عيسى عثمان شريف، فيما وقع عن منظمة الأغذية والزراعة الممثل المقيم بالسودان باباقانا أحمدو.وتستهدف الاتفاقية الأولى الأمن الغذائي وتنمية قدرات الصمود لمجتمعات المنتجين على طول حزام الصمغ العربي في ولايات دارفور بتمويل 7.7 ملايين دولار من الحكومة الهولندية وينفذ في 8 مناطق (5) في شمال دارفور و(3) في شرق دارفور، كما تستهدف الاتفاقية الثانية تطوير حزام الصمغ العربي، وبناء قدرات صمود المجتمعات المحلية في ولاية النيل الأزرق بمحلية الروصيرص بشراكة من الفاو واليونسيف بتمويل من وكالة التعاون الدولي الكورية بمبلغ 3 ملايين دولار وتستهدف 67 ألف أسرة من النازحين، فيما تهدف الاتفاقية الثالثة لتسهيل التجارة بين البلدان(الكوميسا) بتمويل من الفاو بمبلغ 2.500 مليون يهدف إلى تحسين التجارة المشتركة مابين الدول الأعضاء ورفع قدرات الفحص المعملي وضبط جودة المنتجات المتبادلة بين هذه البلدان.// انتهى //15:53ت م0148