بريدة 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسأقام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, اليوم ، حفل غداء بقصر سموه بمدينة بريدة, احتفاءً بمعالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود ووكلاء إمارات المناطق بالمملكة, بمناسبة زيارتهم للمنطقة ، لعقد الاجتماع الأول لوكلاء إمارات المناطق بمنطقة القصيم.ورحب سمو أمير منطقة القصيم بمعالي نائب وزير الداخلية ووكلاء إمارات المناطق بالمملكة, مبدياً سعادته بزيارتهم للمنطقة ، واصفاً ذلك بأنه من أيام العيد ، مبتهجاً بذلك الاجتماع الذي عقد في منطقة القصيم.ونوه سموه بما تبذله الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من عطاء متواصل لخدمة أبناء هذه البلاد المباركة وفي شتى المجالات, مشيداً بجهود وزارة الداخلية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ في تحقيق التطلعات ودورها الفعال في خدمة الوطن والمواطن والمقيم بكل يسر وسهولة, داعياً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود, وأن يوفق الجميع لكل خير.حضر الحفل وكلاء الإمارة والمشايخ وأهالي المنطقة ، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.// انتهى //15:57ت م0152