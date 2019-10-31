بريدة 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة, اليوم, معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود, ووكلاء إمارات المناطق, وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول لوكلاء إمارات المناطق بمنطقة القصيم.واطلع سموه معالي نائب وزير الداخلية ووكلاء إمارات المناطق خلال جولة سريعة بديوان الإمارة على مركز التحكم والسيطرة بالإمارة، والذي يهدف إلى إيجاد مركز للعمليات المشتركة وإدارة متكاملة للأزمات والكوارث من خلال استخدام أحدث التقنيات للنقل المباشر, بالإضافة إلى اطلاعهم على مركز الوثائق والمحفوظات, والذي تم تطوير وتنظيم أكثر من 3 ملايين وثيقة, ويبرز أكثر من 3000 وثيقة جوهرية مهمة يعود تاريخها إلى الملك المؤسس وأبنائه الملوك من بعده ـ رحمهم الله ـ وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ.وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بما تقوم به وزارة الداخلية وإمارات المناطق من جهود حيوية لخدمة هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بالتعاون مع جميع الجهات, لتحقيق كل ما من شأنه خدمة المواطنين والمواطنات والمقيمين بكل يسر وسهولة, مشيراً سموه إلى أن ذلك يؤكد استمرارية السعي في تحقيق رؤى وتطلعات القيادة ـ أيدها الله ـ, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود, وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار والنماء.من جانبه استعرض معالي الدكتور ناصر الداود لسمو أمير منطقة القصيم أهم الموضوعات التي نوقشت في اجتماع وكلاء إمارات المناطق والتوصيات المقررة إدراجها على جدول أعمال الاجتماع السنوي السابع والعشرين لأمراء المناطق, مؤكداً بالوقت ذاته أهمية هذه الاجتماعات في تحقيق العمل التكاملي بين الإمارات في شتى المجالات.وأعرب معالي نائب وزير الداخلية ووكلاء إمارات المناطق عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على ما يوليه من اهتمام ومتابعة للاجتماع الأول لوكلاء إمارات المناطق لهذا العام بمنطقة القصيم.// انتهى //16:10ت م0154